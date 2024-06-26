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Autor: agencjafree/living4media

Zapomniałeś o rattanie na zimę? Odzyskaj salonowy blask mebli z ogrodu za grosze

Murator Projekty
Murator Projekty
2024-06-26 14:48

Dbałość o meble wykonane z naturalnego rattanu, choć niezwykle urodziwe, wymaga większej uwagi w zakresie ich pielęgnacji i konserwacji. Jeżeli po poprzednim sezonie ich prezencja odbiega od Twoich oczekiwań, niezbędne jest poświęcenie im czasu! Odkryj skuteczne metody czyszczenia mebli rattanowych oraz sposoby ich impregnacji.

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Spis treści

  1. Jak czyścić meble rattanowe?
  2. Czym wyczyścić meble z rattanu?
  3. Jak impregnować meble rattanowe? Jak dbać o meble z rattanu?
  4. Meble rattanowe. Zdjęcia
  5. Przechowywanie mebli rattanowych zimą – jak je zabezpieczyć?
  6. Roczny harmonogram pielęgnacji mebli rattanowych
  7. Jak przywrócić blask zszarzałym meblom z rattanu?

Jak czyścić meble rattanowe?

Rattan to niezwykle wytrzymały materiał, z którego często wykonuje się meble ogrodowe i tarasowe. Niestety, ten naturalny surowiec nie jest wolny od wad. Do największych możemy zaliczyć słabą odporność na wilgoć, niskie temperatury oraz promieniowanie UV.

Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio pielęgnować meble z rattanu. Kluczowe jest zarówno użycie właściwych technik czyszczących, jak i regularna impregnacja.

Czym wyczyścić meble z rattanu?

Jeśli chodzi o czyszczenie mebli rattanowych po zimie, wystarczy, że przetrzemy je suchą ściereczką z mikrofibry. W przypadku większych zabrudzeń można lekko zwilżyć ściereczkę i delikatnie potrzeć plamy.

Jeśli to nie wystarczy, skuteczny w walce z uciążliwym brudem okaże się roztwór letniej wody z kwaskiem cytrynowym (4 łyżki na 1 litr wody) lub wodą utlenioną. W takiej miksturze należy dobrze wypłukać ściereczkę z mikrofibry lub delikatną gąbkę, dobrze wycisnąć, a następnie przetrzeć zabrudzone miejsca.

Jak impregnować meble rattanowe? Jak dbać o meble z rattanu?

W dbaniu o meble rattanowe istotna jest również impregnacja. Zazwyczaj wykonuje się ją raz w roku, z końcem lata. Jeśli jednak zapomnieliśmy o zaimpregnowaniu mebli przed zimą, możemy zrobić to wczesną wiosną.

Do konserwacji mebli z rattanu świetnie nadają się różnego rodzaju woski, oleje i impregnaty do pielęgnacji naturalnych mebli.

W sklepach znajdziemy również preparaty stworzone z myślą właśnie o meblach rattanowych. Nie zaszkodzi też pomalować mebla bezbarwnym lakierem lub środkiem o właściwościach hydrofobowych.

Meble rattanowe. Zdjęcia

Przechowywanie mebli rattanowych zimą – jak je zabezpieczyć?

Kiedy sezon ogrodowy dobiega końca, kluczowe staje się odpowiednie zabezpieczenie mebli rattanowych. Ponieważ naturalny rattan jest wrażliwy na wilgoć i niskie temperatury, pozostawienie go na zewnątrz bez ochrony może prowadzić do pękania, kruszenia i szarzenia materiału. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie mebli do suchego i przewiewnego miejsca, takiego jak garaż, piwnica czy zadaszona altana.

Jeżeli nie masz możliwości schowania mebli, koniecznie zainwestuj w specjalne pokrowce. Pamiętaj, aby unikać szczelnej folii, która zatrzymuje wilgoć i sprzyja rozwojowi pleśni. Zamiast tego wybierz oddychające pokrowce z materiałów przepuszczających powietrze. Niezależnie od wybranej metody, meble przed zabezpieczeniem należy dokładnie wyczyścić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Roczny harmonogram pielęgnacji mebli rattanowych

Systematyczna pielęgnacja to sekret długowieczności mebli rattanowych. Eksperci zalecają gruntowne czyszczenie co najmniej trzy razy w roku. Pierwsze porządki zaplanuj na wiosnę, przed rozpoczęciem sezonu, aby odświeżyć meble po zimie. Kolejne czyszczenie warto przeprowadzić w jego trakcie, by na bieżąco usuwać nagromadzone zabrudzenia. Ostatni raz zajmij się meblami jesienią, przed schowaniem na zimę – dzięki temu unikniesz utrwalenia się plam.

Oprócz gruntownego mycia, nie zapominaj o bieżącej pielęgnacji. Raz na tydzień lub dwa warto odkurzyć meble za pomocą końcówki ze szczotką, aby usunąć kurz i pyłki z trudno dostępnych zakamarków plecionki. Z kolei coroczna impregnacja, najlepiej wykonana po ostatnim czyszczeniu w sezonie, wzmocni strukturę rattanu i zabezpieczy go na kolejne miesiące.

Jak przywrócić blask zszarzałym meblom z rattanu?

Z biegiem czasu meble rattanowe, szczególnie te wystawione na działanie słońca i deszczu, mogą stracić swój naturalny kolor i zszarzeć. Na szczęście ten proces można odwrócić. Jeśli zmatowienie jest niewielkie, skutecznym i domowym sposobem będzie wykorzystanie roztworu wody z sokiem z cytryny i wodą utlenioną, o którym wspominaliśmy przy okazji usuwania plam. Taka mieszanka nie tylko czyści, ale również delikatnie rozjaśnia powierzchnię, przywracając jej świeży wygląd.

W przypadku mocniejszego zszarzenia lub utraty koloru, sięgnij po bardziej specjalistyczne środki. Doskonale sprawdzi się specjalny olej do rattanu, który odżywia włókna, przywraca im elastyczność i głębię koloru. Alternatywą jest nałożenie cienkiej warstwy wosku do drewna, który nie tylko odświeży wygląd mebla, ale także stworzy na jego powierzchni dodatkową warstwę ochronną.