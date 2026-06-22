Twoja wymarzona altana bez pozwolenia? Z naszym DARMOWYM projektem zrobisz ją sam!

Spis treści

Altany ogrodowe to lekkie konstrukcje składające się ze słupów w narożnikach, ścianek, podłogi (nie zawsze) i dachu. Najprostsze mogą nie mieć wcale ścian albo są one obniżone, ażurowe. W altanie ogrodowej spędzamy czas, gdy jest ciepło i ładna pogoda, więc nie musimy wstawiać pełnych ścian, które ograniczą nam widok. W altanie chcemy oddychać pełną piersią, czuć powiew wiatru na skórze. Ażurowe ścianki w postaci kratownicy mogą zostać obsadzone roślinami pnącymi, np. wiciokrzewem, milinem, winobluszczem. Po pewnym czasie altana się zazieleni, a może także pokryć się kwiatami. Jeśli w altanie ogrodowej będziemy pracować, np. przygotowywać sadzonki, przesadzać kwiaty, można zbudować altanę ze ścianami przeszklonymi albo utworzonymi ze składanych drzwi. W razie potrzeby ochronią nas przed wiatrem i niepogodą.

Altana ogrodowa drewniana

Najczęściej altany ogrodowe są z drewna. To materiał, który dobrze komponuje się z naturą, więc producenci wyposażenia do ogrodów wybierają przede wszystkim je. W Polsce najbardziej popularne i tanie jest drewno sosnowe lub świerkowe, więc w olbrzymiej ofercie altan gotowych znajdziemy produkty z niego zbudowane. Niektórzy producenci oferują możliwość zbudowania altany ogrodowej ze szlachetnego gatunku, np. dębu, albo egzotycznego, ale to bardzo znacznie podnosi cenę. Drewno może być pomalowane lakieorbejcą lub olejem, żeby nadać mu określony kolor.

Altana ogrodowa metalowa

Na rynku są też altany ogrodowe metalowe, zwykle z lekkiego aluminium powleczonego barwną powłoką ochronną i dachem z poliwęglanu. Mogą je wybrać miłośnicy nowoczesnej architektury w stylu industrialnym i minimalistycznych ogrodów. Dla złagodzenia efektu, altanę metalową można wyposażyć w zwiewne materiałowe zasłony.

Sprawdź też:

Altana ogrodowa - jaka wielkość i kształt?

Altana ogrodowa nie musi być duża, zwłaszcza że wzniesienie wielkiej konstrukcji będzie wymagać pozwolenia na budowę. Jeśli altana będzie mieć powierzchnię zabudowy do 35 m2 i łączna liczba tych obiektów na działce nie przekroczy dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki - nie trzeba jej nawet zgłaszać w starostwie. Niepotrzebny też będzie projekt budowlany sporządzony przez uprawnionego architekta (wymagany przy pozwoleniu na budowę). Altana o powierzchni 35 m2 ma wymiary np. 5 x 7 m, to już jest naprawdę duża powierzchnia, na której można robić przyjęcia ogrodowe. W ofercie rynkowej znajdziemy przede wszystkim znacznie mniejsze konstrukcje. Popularne są altany ogrodowe w kształcie prostokąta i kwadratu o wymiarach 3 x 4, 3 x 3, 3 x 5 m. Wielkim powodzeniem cieszą się altany ogrodowe sześciokątne, które wyglądają bardzo zgrabnie i wydają się małe, a oferują sporo przestrzeni.

Sprawdź też:

Altana ogrodowa - jaki dach?

Dach w altanie ogrodowej ma konstrukcję w postaci ramy opartej na słupach nośnych. W altanach ogrodowych drewnianych jako pokrycie najczęściej stosuje się gonty bitumiczne w kolorową posypką i wzorze dekoracyjnym naśladującym np. dachówki. Ale są także altany do ogrodu stylizowane rustykalnie, które mogą mieć pokrycie z wiórów osikowych, gontów drewnianych, a nawet strzechy. W nowoczesnych w stylu konstrukcjach, zwłaszcza metalowych, pokrycie altany ogrodowej bardzo często jest wykonywane z poliwęglanu. To mocne tworzywo sztuczne odporne na czynniki atmosferyczne.

Altana ogrodowa - co w niej zmieścić?

Najczęściej altana w ogrodzie służy jako miejsce odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. Przydadzą się więc tam wygodne fotele i leżanki oraz stolik na kawę, przekąski i napoje. Jedzenie latem posiłków na świeżym powietrzu to wielka przyjemność. Warto więc przygotować w altanie normalnej wysokości stół z krzesłami oraz podręczną szafkę pełniącą funkcję pomocnika na potrawy, naczynia i bieliznę stołową. Jeśli lubimy przygotowywać posiłki i biesiadować na świeżym powietrzu, można tam umieścić albo zbudować grill, a obok zrobić jadalnię.

Altana ogrodowa: konserwacja drewna

Drewno nie jest odporne na czynniki atmosferyczne, zwłaszcza nasze najtańsze gatunki, czyli sosna i świerk. Dębina i gatunki egzotyczne są znacznie mniej wrażliwe. Drewno na altanę powinno być zabezpieczone przed wilgocią, grzybami i pleśniami oraz sinizną jeszcze przed jej zbudowaniem. Każda deszczułka powinna być pokryta impregnatem z wszystkich stron, a w razie cięcia podczas montażu przecięte płaszczyzny należy również pomalować.

Sprawdź też:

Do budowy altany ogrodowej najlepiej używać drewna impregnowanego ciśnieniowo, bo to zapewnia dobre nasycenie materiału preparatem. Producenci altan oferują dodatkowe wykończenie materiału lakierobejcą lub olejem do drewna. Powłoki te muszą być nanoszone w co najmniej dwóch warstwach. Co kilka lat drewno powinno byc poddawane konserwacji. Latem, gdy jest ciepło i sucho, drewno trzeba oczyścić, umyć i wysuszyć, a następnie ponownie nałożyć nań preparat ochronny.

Polecamy:

Projekt gotowy

Jeżeli chciałbyś wykonać altanę na własną rękę, starannie się do tego przygotuj. My ułatwimy Ci to zadanie. Z Muratorem otrzymasz w prezencie projekt gotowy altany ogrodowej.

>>> Sprawdź też: czy budowa altany ogrodowej wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

Projekt gotowy altany ogrodowej zawiera:

szczegółową instrukcję budowy altany (wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji, sposób wykończenia altany)

zestawienie materiałów z podaniem dokładnych wymiarów i ilości elementów drewnianych (m.in. na więźbę dachową, podłogę i słupy) oraz wkrętów do drewna i łączników

szczegółowe rysunki techniczne, rzuty i przekroje altany, a także detale połączeń

Projekt altany opracowali architekci krajobrazu z Ogrodowni.