Własny dom do 70 m² bez pozwolenia? Sprawdź, jak z darmowym projektem

Spis treści

Domy do 70 m2 to projekty, które w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. Budynki o tym metrażu oferują optymalną funkcjonalność i wygodę użytkowania, a ich realizacja wiąże się obecnie ze znacznie uproszczonymi formalnościami. Jakie obiekty mieszkalne możemy wznieść w ramach Polskiego Ładu, jakie będą ich zalety oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając najlepsze dla nas rozwiązanie?

Projekty domów Polski Ład

W styczniu 2022 roku weszła w życie ustawa Polski Ład, która pozwala na realizację niektórych projektów domów wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Aby ich budowa bez pozwolenia była możliwa, muszą one spełniać określone kryteria. Przede wszystkim ich powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 m2; decydując się jednak na budynek dwukondygnacyjny możemy zyskać sporo większą powierzchnię użytkową.

Dom na zgłoszenie może być parterowy, piętrowy lub z poddaszem; może posiadać maksymalnie dwa piętra. Musi być to dom jednorodzinny i wolnostojący, zrealizowany dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, a jego obszar oddziaływania nie może wykraczać poza granice działki, dla której został zaprojektowany.

Bez pozwolenia zbudujemy także parterowy dom rekreacyjny, również o powierzchni zabudowy do 70 m2. Ważne, by rozpiętość jego elementów konstrukcyjnych w osiach nie przekraczała 6 metrów, a wysięg konstrukcji wsporczej (balkonów, wykuszy) wynosił maksymalnie 2 metry. Dopuszczalne jest wykonanie w nim antresoli.

i

Zalety domów bez pozwolenia

Projekty domów bez pozwolenia to rozwiązania cenione za liczne zalety, jakie oferują. Ich budowa jest zwykle dość przystępna cenowo nawet dla mniej zamożnych inwestorów, a komfort eksploatacji wnętrz – znacznie wyższy, niż ma to miejsce w trakcie użytkowania mieszkania o podobnej powierzchni, ale w budynku wielorodzinnym. Małe budynki są tańsze w bieżącym utrzymaniu oraz remontach a podczas ich aranżacji trudniej jest popełnić błędy. Ich pomieszczenia są wyjątkowo przytulne, a kompaktowa forma umożliwia codzienne zacieśnianie więzi rodzinnych. Ograniczona przestrzeń sprawia także, że mieszkańcy bardziej starają się utrzymać porządek, a regularne sprzątanie jest o wiele szybsze i łatwiejsze.

Dobór projektu domu na zgłoszenie

Przeglądając projekty domów bez pozwolenia, powinniśmy kierować się kilkoma istotnymi aspektami. Przede wszystkim koniecznie zapoznajmy się z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy, dobierając projekty domów pod kątem zawartych w przepisach wytycznych.

Zastanówmy się, jaki metraż będzie dla nas odpowiedni – czy potrzebujemy maksymalnej możliwej do realizacji powierzchni na zgłoszenie wynoszącej 70 m2, czy też może wystarczy nam mniejsza w granicach 40-50 m2. Weźmy pod uwagę, czy zależy nam na doskonałym kontakcie z domownikami, który ułatwi nam dom parterowy, czy może stawiamy na większą prywatność dla domowników, jaką oferuje budynek dwukondygnacyjny. Pomyślmy, bez jakich pomieszczeń nie wyobrażamy sobie życia. Często nawet w niedużym obiekcie udaje się wygospodarować pralnię, spiżarnię, garderobę czy gabinet do pracy. Postarajmy się także, aby planowany budynek dobrze komponował się z najbliższym otoczeniem, umożliwiając zachowanie spójnego wyglądu okolicy.

Polski Ład to ustawa, która ułatwiła budowę niewielkich obiektów mieszkalnych, będących ciekawą alternatywą dla mieszkania w bloku. Wybierając projekt według określonych kryteriów możemy znacznie szybciej i taniej zrealizować marzenia o własnym domu, do minimum ograniczając formalności zarówno przed, jak i w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Projekty domów parterowych sprawią, że stosunkowo nieduża powierzchnia wnętrza będzie przy tym komfortowa i łatwa do utrzymania, zapewniając optymalne warunki do życia dla nas i naszych najbliższych.

i Autor: Murator Projekty Murator Projekty